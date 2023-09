ANALÜÜS | Kas Kaja Kallas plaanib vasturünnakut? Kelle vastu? Uus nädal tuleb tulikuum

Ligi rääkis ka sellest et peaministrilt tulevat mingi „avang“. Mida see tähendab? „See tähendab seda, et kui on selline usalduskriis ja rünnak, siis on peaministril mõned mõtted omalt poolt, mida ta ei avaldanud,“ lausus Ligi. Saa siis sotti, aga kõlab nagu vasturünnak. Eesti Päevalehega rääkides jahutas poliitik oma esmaseid ütlemisi ja väljendas kahetsust, et tema sõnastus oli ebatäpne. „Me ei tea täpselt, mida ta teeb,“ lausus ta ja lisas, et tegemist pole Reformierakonna skandaaliga. „See on peaministri käes,“ märkis partei aseesimees edasise kohta.