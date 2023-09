KOLUMN | Janek Mäggi: neid, kellelt võiks riik 99% rahast tuima rahuga ära võtta, on Eestis liiga palju!

Töö teeb rikkaks, see on kindel. Kohale jõudmiseks on vaja aega ja õnne, nutikust ja kavalust. Töö kõrval on aeg ja õnn erakordselt olulised, kuni selleni välja, et tuleb sündida õigesse perekonda. Kõigil ei ole rikkaid ja tarku vanemaid valida õnnestunud, kuid osadel on. Kuldlusikas suus sündinud peavad elama kõigele vaatama konkurentsis nendega, kes alustavad peoga mulda süües ja võivad neist möödagi minna. Elu on õiglane.