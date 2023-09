Toomas Tammer: kui sinu laps õpib inseneriks, siis ootab teda ees majanduslikult kindlustatud elu

Märtsist saadik kuuleme iga nurga alt, et Eestil on raha otsa saanud. Ei ole raha õpetajate palkadeks, arstidele, teede ehitamiseks, isegi mitte presidendi välisreisideks ega võib-olla isegi vabariigi aastapäeva tähistamiseks. Mõni räägib, et raha riigis ringi (maksudena ühest taskust teise) tõstmine ei tekita raha juurde. See on muidugi õige, aga kust siis raha Eestisse juurde tuua?