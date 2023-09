EESTLANE USA KÕRBEST | Pandeemiaaegne sõnavabaduse piiramine ja teisitimõtlejate tagakiusamine on jätkuvalt terav teema

Paranoia ja ebaõiglus teisitimõtlejate vastu ei väljendu enam poomistes ja põletamistes, vaid sotsiaalses kastreerimises ja avalikus tühistamises. Süüdistuseks sobib see, mis parasjagu pehmest kohast hõõrub, milleks reaalsuses on alati see, et keegi mõtleb teistmoodi.