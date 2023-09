Hooaja esimene uuslavastus, Debussy ooper „Pelléas ja Mélisande“ jõuab lavale 22. septembril. Esimene balletiuuslavastus on 1. detsembril esietenduv „Pähklipureja“. Vahelduseks klassikaliselt härdale kujutamisele on seekord publiku ees nüüdisaegne versioon, mille tegevus toimub New Yorgis tänapäeva lastele tuntud mänguasjade keskel ja karakteridki on moodsad.