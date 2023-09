Õiguskantsler: psüühikahäiretega vange eraldatakse kambrisse ja neile ei anta piisavalt arstiabi

Suur osa eraldatud lukustatud kambris viibivaid vange on psüühikahäiretega inimesed, aga vangla tervishoiutöötajad ei jälgi iga päev üksikvangistuses inimeste terviseseisundit. Samal ajal käivad pereõed vangla üksuste eluosakondades iga päev.

Peale selle, et üksikvangistuses olevaid psüühikahäiretega vange ei käi tervishoiutöötajad kontrollimas, ei ole neile loodud ka sobivaid tingimusi. See tähendab, et ennast vigastavad ja suitsiidsed inimesed...