Andres Metsoja: Kallasel on usalduskapital otsas! Usalduse kaotus on poliitikule võrdne aga surmaotsusega

See näitab jätkuvalt, et peaminister ei mõista olukorra tõsisust ning temal lasuvat kohustust Eesti riigi tõsiseltvõetavuse taastamiseks tagasi astuda.

Kaja Kallas on oma sõnade ja tegudega tõestanud, et ta ei hinda usaldusväärsust kui poliitiku ühe olulisema kapitali tähtsust. Hoomatavast minevikust oli meeldejäävamaid hetki see, kui Kallas kutsus oma huultelt lugema, et maksud ei tõuse.