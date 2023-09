PÄEVA TEEMA | Sirje Potisepp Venemaaga äritsemisest: üks asi on teadmatus, teine on salajane ja teadlik skeemitamine

Alternatiivid osutusid küll kahjuks ka tunduvalt kallimateks. Samuti tegid toidutööstused ka vajalikud investeeringud, et loobuda Venemaa maagaasist. Kõik need sammud olid küll keerulised, majanduslikult kahjumlikud, aga vajalikud, arusaadavad ja vältimatud.

Olen aastaid rääkinud sellest, kuidas erinevalt teistest riikidest jättis meie riik oma tootjad kriisiagadel talvetuisku ning hakkama tuli ise saada. Päeva pealt ja oma taskust kinni makstes, oma investeeringuid maha kandes, oma töökohtadega ja koguni ellu mittejäämisega riskides. See kõik kajastus nii sektori suures kahjumis 2022. aastal, kui ka üldises hindade tõusus. Aga me teadsime, et teeme õiget asja ja iga pingutus on kõige väiksem, mida teha saame, et sõjale kiirem lõpp teha.