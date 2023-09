Putini ja Erdoğani vestlus oli sõbralik, aga Vene viljablokaad jätkub

Mõlema poole sõnul oli üks põhiteemasid taastada Musta mere viljalepped, millest Venemaa juuli alguses taandus. Türgi välisminister Hakan Fidan toonitas enne vestlust, et kohtumise peamine eesmärk oli Venemaa seisukohad ära kuulata. „Siin on palju küsimusi alates rahalistest tehingutest ja lõpetades kindlustusega,“ lisas Finak. Venemaa president ütles, et on Türgi huvist teema vastu teadlik ja läbirääkimisteks valmis. Putin lisas, et samuti tahetakse edasi arutada Gazpromi gaasiterminali rajamist Türgisse. Kolmas arutlusteema oli vaatlejate arvates Süüria küsimus, milles Türgi soovib Vene režiimilt pingelõdvenduse eest vastutasuks tagatisi, mille alusel Süüria pagulasi ohutult tagasi saata.