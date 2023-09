JUHTKIRI | Peaminister Kallas ei saa ikka aru

Ikka veel Venemaal tegutseva Eesti logistikafirma Estma OÜ omanik selgitas äsja Ärilehele kirglikult, et ta ei mõista, miks ühiskond seda hukka mõistab. Kõik märgid viitavad, et selliseid ettevõtteid on nii Eestis kui ka kogu Euroopas palju.