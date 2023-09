Urmo Soonvald: kuidas valimistel ligi 32 000 häält saanud Kallas on jäänud üksi erakonnas, valitsuses ja ühiskonnas

Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu lausus eilses Aktuaalses Kaameras: „Ma arvan, et Kaja Kallas algusest peale on mõjunud – ma ei tea, kas see mulje on õige – aga ta on mõjunud inimesena, kes on ka erakonna sees natukene üksi.“ See on tabav, aga poolik kujund – peaminister on endalegi ootamatult jäänud üksi terves ühiskonnas.