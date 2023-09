Puuetega laste vanemad automaksust: kas riigikassa täitmise nimel on isegi lubatud nõrgimad maha kanda? Hea riik, näita, et ei ole

Puuetega lapsi (kuni vanuseni 16) on 31.12.2022 seisuga ligi 9000. Ja nad ei ole üksnes sotsiaalne probleem nagu seda võib välja lugeda rahandusministeeriumi asekantsleri Õhtulehele antud kommentaarist. Puudega laps peres ei tähenda automaatselt, et tema vanemad on asotsiaalid või asotsiaalsete elukommetega ning hariduseta. Puudega lapsed on täiesti tavalistes peredes: neid sünnib üha enam geeni- ja kromosoomirikete tulemusena, samuti võib täiesti tavalisest lapsest saada puudega laps trauma, õnnetuse või raske haiguse tulemusena. Selline laps vajab interdistsiplinaarset ehk riigi vaatest terviklikku poliitikate ülest lähenemist, mistõttu peetaksegi puudega last riigi probleemiks ja ta peab olema vastavalt põhiseadusele nii riigi kui kohaliku omavalitsuse erilise hoole all.