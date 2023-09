Treeneriga alaealisena suhet alustanud naine: ta kasutas mind kuus aastat ära

Tänavu juunis said ühte sõpruskonda kuuluvad kuus naist šoki – tuli välja, et nende treener on nendega samal ajal seksuaalsuhtes olnud. Detektiivitööd tehes said naised aru, et samast treeningugrupist võis treeneriga suhtes olla veelgi naisi. Ikka nii, et teiste suhetest ei teatud midagi. Aga kui teised naised olid suhte alguses täiskasvanud, üle 18-aastased, siis üks nüüdseks täisealiseks saanud naine oli kuus aastat kestnud seksuaalsuhte alguses kõigest 15. „See kõlab justkui film,“ möönavad neist kaks. „Aga see paraku juhtus meiega päriselt.“