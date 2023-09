PÄEVA TEEMA | Tallinlane: teetööd jätsid mind kodukontorisse ja põhjustasid lapsele hilinemisi

Mis siis minu pere jaoks muutus? Suurim muudatus oli see, et ühest kohast teise jõudmiseks kulub oluliselt rohkem aega. Kevadel, kui oli veel kooliaeg ning trennides käimine, jäi laps tihti hiljaks, kuna tema ei osanud veel arvestada, et tuleb varem liikuma hakata, sest buss seisab ummikutes ja sõidab trammist pikemat teed mööda. Minu jaoks muutus enim see, et kontorisse tööle hakkasin jõudma aina vähem ja vähem, kuna teekond sinna ning tagasi oli päriselt vaevarikas.