REISIKIRI | „Näete, jõudsitegi maailma lõppu.“ Rännates Lofootidel

Lendasin Narvikusse vahemaandumisega Oslos. Umbes 14 000 elanikuga linna peamised vaatamisväärsused on muuseumid. Linna nime kandev muuseum on pühendatud raudtee-ehitusele ning sõjamuuseum räägib teisest maailmasõjast, täpsemalt 1940. aastal Narviku all toimunud lahingutest, kus kohalikud ühes mujalt tulnud vabatahtlikega andsid sakslastele korraliku vastulöögi. Samas pommitasid sakslased Narviku suures ulatuses puruks. Kokkuvõttes said sakslased linna ja sadama enda kätte peaaegu sõja lõpuni. Sõjamuuseum on asjakohane ajaloorännak, kus näeb rohkelt videomaterjali ja suures saalis välja pandud toonast relvastust ning sõidukeid.