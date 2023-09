INTERVJUU | Saksofonist Chad Lefkowitz-Brown: elan muusika nimel!

Septembris peab koos Holger Marjamaa Trioga Eestis kolm kontserti maailmatasemel saksofonist Chad Lefkowitz-Brown ehk Chad LB (33). Ta on tuuritanud üle maailma ning mänginud paljude superstaaridega, nt Chris Botti ja Taylor Swiftiga. Ta on olnud Juilliard Jazz Orchestra solist ja mitu Grammyt võitnud Afro Latin Jazz Orchestra liige. Hinnatud saksofonist ütleb intervjuus Eesti Päevalehele, et elab muusika nimel. „Kui vahel tekibki läbipõlemistunne, siis tuuri lõpus leeveneb see kohe.“