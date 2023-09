PÄEVA TEEMA | Riho Terras: igal järgmisel kõrgtasemelisel kohtumisel on liitlaste memodes viide Kallase tegevusele

Kaja Kallase rahvusvaheliste ambitsioonide kohta on palju spekuleeritud, kuid nüüd on tema pere idavedude skandaal olukorda tõsiselt muutnud. Täna ei ole põhiküsimus peaministri naha päästmises ega tema võimalustest Euroopas. Eesti tõsiseltvõetavus on saanud tõsise löögi ning igasuguste edasiste arutelude eelduseks on peaminister Kaja Kallase tagasiastumine. Peaminister, kes valetab ja õigustab äritegevust Venemaal, ei sobi ametisse.