PÄEVA TEEMA | Jaak Madison: teised Europarlamendi liikmed ei suuda uskuda, et Kallas veel peaminister on

Praegu on näha küll väga võimatu, et Kaja Kallasel oleks võimalik maanduda soojale kohale järgmisel aastal kuskil Euroopa Komisjonis, sest praegune skandaal on ületanud suurelt rahvusvahelised mõõtmed ning kannatada pole saanud ainult Kallase enda renomee, vaid kogu Eesti maine.