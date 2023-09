Tiit Riisalo: Eesti katsetused kratiga kasvavad. Õige pea kannavad need uljad ideed ka vilja

1990ndate alguses oli www ehk world wide web’i tulekuga tajuda selget murrangut. Polnud täpselt küll mõistetav, et mis see on – mis on hüperteksti ja ülemaailmse võrgu potentsiaal –, kuid intuitsioon ütles, et sellest tuleb midagi suurt. See oli kõigest eelnevast lihtsalt niivõrd erinev.