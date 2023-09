ONLINE-INTERVJUU | Mart Võrklaev: riigitöötajate palkade langetamine ei ole mõistlik, jääme pädevatest inimestest ilma

Hinnakujunduse osas on meil vaba turumajandus ja ettevõtjad kehtestavad oma hinnad ise (kui seadusega pole ette nähtud teisiti, näiteks kaugkütte hinnad on reguleeritud) – riik ei peaks siin kuidagi sekkuma. Konkurentsiseadus ei luba ka ettevõtjatel omavahel hinnakokkuleppeid teha.

Samas mitmed jaeketid ise reklaamivad teatud toodetele n-ö soodsamaid püsihindu. Augusti inflatsioon näitab, et juba teist kuud toit Eestis odavnes. Toidutootjad ja jaeketid on aasta esimesel poolel kasumimarginaalid taastanud ja see võimaldab nüüd alanenud sisendhindade arvelt allahindlusi teha.