PORTREE | Ukraina uus kaitseminister Umerov on tugev juht, kellel on head sidemed Türgis ja araabia maades

Umerov ei vaja raadale tõesti põhjalikumat tutvustamist, kuna on hiljuti kuulunud praeguste saadikutega samasse parlamendikoosseisu. Ta kuulus erakonna Holos (“Hääl“) fraktsiooni, mille asutas ansambli Okean Elzõ laulja Sjvatoslav Vakartšuk. Suurepärase muusiku ja hea inimesena tuntud Vakartšuk on poliitikuna olnud üsna vilets. Kaks korda raadasse valituna on ta sealt kaks korda ennetähtaegselt lahkunud. Teisel korral saabus ta sinna uue erakonna Holos juhina, mille fraktsioon pidi seal hakkama täitma „tulevikumeeskonna“ rolli. Kokkuvõttes läks meeskond omavahel täielikult tülli ja jagunes kaheks osaks. Vakartšukil õnnestus enne avalikku tüli ja lagunemist parlamendist lahkuda.