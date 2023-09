Karl Sander Kase: Kõlvart räägib uhkusega ühistranspordi langusest. Sellist linnapead pole vaja

Ma arvan, et viimased 6 kuud on selgelt näidanud, et tänane linnapea ja tema juhitud linnavalitsus ei tule toime Tallinna juhtimisega. Sellele vaatamata rõhutan, et liikluskaos Tallinnas ei alanud märtsikuus ega kooliaasta alguses. See liikluskaos on kestnud juba aastaid ning linnavalitsuse viimased otsused on seda lihtsalt süvendanud.