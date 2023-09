Omari Loid: lapsed tahavad väga matemaatikat õppida. Ning siis tuleb kool ja tapab õpperõõmu

Ilmselt oleme kõik kuulnud teistelkuidas füüsika ja keemia on kooli kõige keerulisemad õppeained või kuidas matemaatika on keeruline, „kuiv“ ja ebaloominguline ning ei sobigi kõigile.

On märgiline, et president Alar Karis puudutas oma roosiaia kõnes korduvalt teadlase pilku nii riigi tüürimisel, maailma mõistmisel kui pika plaani loomisel. Tema sõnu toetas tegudes see, et teiste ühiskonnategelaste hulgas oli pidulikule vastuvõtule kutsutud nii palju haridusinimesi ja vaimse tervise eest seisjaid. Suur tänu talle selle eest!