PÄEVA TEEMA | Jaanus Karilaid: kui Keskerakonna esimeheks valitakse Kõlvart, siis partei hääbub

Tanel Kiik on suurtes kriisides ja karastunud. Ta on aidanud viia Keskerakonna mitmesse valitsusse. Tanel Kiigel on oskus sõnastada Keskerakonna ideoloogiat ja selle eest seista. Vaid temal on omadusi, mis võimaldavad tal olla nii erakonna esimees kui peaminister. Ta on aus, töökas, sõnapidaja, ühendaja ja laitmatu mainega. Ta oli, on ja jääb alati Eestiga.