INTERVJUU | Marju Lauristin: valitsus on nagu perekond, kus iga laps mängib omas nurgas

Lauristini sõnul on riigikogu ja valitsuse hädad kinni riigi enda toimimise sisemises mehhanismis ning demokraatliku valitsemise sisu on jäänud tagaplaanile. „Miks ikkagi on vaja erakonda ja miks on vaja valimisi? Miks on vaja Toompead?“ küsib Lauristin Eesti Päevalehele antud intervjuus.