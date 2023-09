EESTLANE USA KÕRBEST | Kuidas kontrollida teatud ühiskonnagruppe? Keelusta (ravi)kanep!

Marihuaana legaliseerimise vastaste suurim argument on alati olnud mure, et vägivaldsete kuritegude arv suureneb, aga statistika seda ei näita.

Ameerika ühiskonnas käib sest ajast võitlus kanepi seadustamise eest. Peamiseks pooltargumendiks on alati olnud kanepi ravitoimed. Kui Reagan kuulutas 1986. aastal sõja narkootikumidele, siis taustal oli juba aastakümneid kestnud sõda – mitte vastu, vaid poolt. Kanepi raviomadused on teada terves maailmas, ent DEA kohaselt on tegemist ohtliku ainega, mis tuleb keelata.