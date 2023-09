Allar Jõks uuest algavast poliitaastast: vaikijad muutuvad kaasvastutajaks, et selline ühiskond tekkida sai

Võimuliitu on kevadest alates vaevanud siseprobleemid. On öeldud, et Johanna-Maria Lehtme ja peaministri ümber tekkinud skandaalidel on palju sarnasusi. Kuid on ka üks oluline erinevus. See puudutab mõju, mis poliitilise vastutuse võtmisega viivitamisel kaasneb.