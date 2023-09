JUHTKIRI | Keskerakond saab uue hingamise. Veel ei tea, kas parema

Kõlvarti Keskerakonda on teistel erakondadel mugavam rünnata kui olnuks Kiige Keskerakonda – saab välja võtta vene kaardi, saab meelde tuletada mitmesuguseid Tallinna munitsipaalprobleeme. Aga see ei pruugi olla tingimata halb, sest üheks Keskerakonna probleemiks ongi see, et nende ja Reformierakonna suure vastasseisu asendas EKRE ja Reformierakonna suur vastasseis.