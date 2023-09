ARVUSTUS | Neeme Järvi ja Mahleri maailm. Tõeline triumf Estonia kontserdisaalis

Kui lüüa Spotify otsingusse Mahleri kaheksas sümfoonia, pakutakse esimese kuulamisvariandina just Neeme Järvi interpretatsiooni. See on kõnekas fakt. Kõnealune teos on oma komplitseerituse ja haarde poolest suur proovikivi, mida kaugeltki kõik dirigendid ei tihka vastu võtta. Etteruttavalt olgu öeldud, et juba kõrges eas maestro kontserdid kujunesid tõeliseks triumfiks – vaevalt olid kõlanud teose lõpunoodid, kui juba publik püsti seistes aplodeerimise ning braavo-hüüetega oma tänu ja vaimustust väljendas.