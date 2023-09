Keskerakonna uus juht on pühapäevast Mihhail Kõlvart. Paljud rõõmustavad, teised kurvastavad ja kolmandad kehitavad õlgu. Ent keskrahvas on kõnelenud ja nende sõna on selles küsimuses kuningas. Iga erakond on ju oma juhti väärt.