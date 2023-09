Tänaval toimuvaid puhastustöid juhatas maja endine elanik Abderahim Imni. Tema käsi oli sidemetes. Ta sai pihta reedese hävitava maavärina käigus langenud tellistega. 43-aastane elektrik ja tema kolm pereliiget magasid just terveks jäänud osas, kui ülejäänud maja umbes kell 23 alanud tõugete tõttu nende ümber kokku varises. Ta tunnistab, et see oli õnnelik pääsemine.