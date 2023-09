Alar Karis: põhiseadusvastane seadus on raha raiskamine

„Loodame mõlemad, et valitsus ja parlament, kui nad mõne seaduseelnõu algatavad või seda menetlevad, esitavad endale juba ette küsimuse, kas see on ikka kooskõlas Eesti põhiseadusega. Kui seadust ei saa vastu võtta, on selle ettevalmistaminegi olnud tühi töö, mis raiskab riigi raha. Samuti rääkisime sellest, kuidas Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel mitte minna vastuollu Eesti põhiseadusega,“ viitas Karis.