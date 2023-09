SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina tugevdab positsioone Mustal merel, samal ajal kui ÜRO otsib kompromisse

ÜRO läbirääkimisi Venemaaga võrreldakse salapaktiga, mis on meile juba tuttav. Samuti ei suutnud ÜRO erikomisjon tunnistada Venemaa sõda Ukraina vastu genotsiidiks, kuigi tuvastatud on üle 105 000 sõjakuriteo ning mitmedki riigid on tunnistanud toimuva genotsiidiks.