Eesti disain viidi soomlastele koju kätte

„Eesmärk on tutvustada, et Eestisse tulles oskaksid disainihuvilised ülemerenaabrid meid üles leida,“ usub eesti moe grand old lady Vilve Unt, kes tõi Helsingisse oma etnograafilised kudumid ja rahvarõivastest inspireeritud peakatted. Vilve nimetab end moekunstnikuks, kes nüüd juba pensionil olles saab tegelda moedisaini kui hobiga, kuigi käib vahel ka tudengeid õpetamas ja teeb oma loomingust ka näitusi.