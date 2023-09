"Olles küll ise olnud juba 32 aastat matemaatikaõpetaja ja õpetanud õpilasi, kellel on praegu võimalus mõjutada elu Eestis, siis julgen öelda, et numbritest olulisemad on inimesed!"

Praegune kuum teema õpetajate palgaläbirääkimistest kütab kirgi. On kõlanud ka sõna „streik“. Osad arvavad, et õpetajad elavad hästi, pole neile midagi vaja, osad on väsinud kogu teemast, paljud aga elavad õpetajatele kaasa ning saavad aru, et riigi vundamenti laotakse lasteaias ja koolis.