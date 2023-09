See on teema, mida peaks ÜRO peasekretär Venemaa liidritega tõstatama, selle asemel et Vene viljale turgudele teed rajada. Kuid tundub, et Moskval on maailmaorganisatsioonis piisavalt mõjuhoobasid, et sealset tegevust oma huvide kohaselt suunata.