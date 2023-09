Pärtel-Peeter Pere: Kõlvart ütles, et iga tee ehitus tähendab uue linnaruumi loomist. Aga ta ju ei tee seda

Muidugi teab iga opositsioon alati, kuidas raha ja aega paremini kasutada. Võtame aga lähtepunktiks linna strateegia „Tallinn 2035“: linnavalitsus ei täida selles seatud eesmärke ja töötab nendele vastu. Ühistranspordiuuringuid ja nende soovitusi ei võeta arvesse. See on juhtimisprobleem. Linna juhitakse linnapea suva järgi.

Pronksi tänav on sama vana jama kosmeetiliste muudatustega, Pätsi-aegses miljöös on kiirused on 60 km/h. See on fundamentaalselt vale ning ignoreerib ikka sedasama linna arengukava. Mina nii ei teeks.