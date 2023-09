Vaiko Eplik: hoian väga pöialt noortele muusikutele ja loodan, et neil õnnestub oma muusikaga ka ära elada

Claire’s Birthday, Ruffus, Koer, Eliit – nende kõigi muusikaliste koosluste ühisnimetaja on Vaiko Eplik (42). 2000. aastast, kui ilmus Claire’s Birthday esimene album „Venus“, on ta peaaegu igal aastal välja andnud midagi uut. Viimane „Klišeed“ ilmus sel aastal. Kuidas on Eplik oma loometeeni jõudnud? Millised olid olulisemad verstapostid? Mida arvab noortest muusikutest? Arutleme neid teemadel sel nädalavahetusel Raplas, just Epliku lapsepõlvemail toimuva kultuurifestivali SÄRIN eel.