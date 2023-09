PÄEVA TEEMA | Arto Aas: valitsus müüb kinnisideed maksudest ja regulatsioonidest kui jõukuse allikat

Majanduse hetkeseis on trööstitu. Eesti eksport ja jaemüük on kukub kolinal, majanduse konkurentsivõime välisturgudel väheneb ning ettevõtjatel puudub vajalik kindlustunne investeerimiseks. Meile olulistel eksporditurgudel Soomes, Rootsis ja Saksamaal on tuleviku väljavaated samuti nutused.