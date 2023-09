Ukraina jaoks oleks suur edu ka see, kui praegust olukorda suudetaks säilitada, mis tähendaks oluliselt väiksemat survet Avdijivkale lõuna poolt. Venemaa omakorda aktiviseeris rünnakuid Avdijivkale teistest suundadest, et ukrainlased ei saaks oma suurtükituld kontsentreerida Opõtne suunale.