Tuhandeid ohvreid nõudnud Liibüa üleujutuse tingis vanade tammide purunemine

Derna asub alal, mida kontrolliv alternatiivne valitsus on seotud väepealik Khalifa Haftariga, kes peab ametliku valitsusega mitte kuigi pingelist kodusõda. See valmistab diplomaatilist peavalu riikidele, kes soovivad Dernat abistada, sest kooskõlastada on vaja korraga kahe valitsusega. Sellegipoolest on teatanud rivaali territooriumile humanitaarabi ja meditsiinitöötajate läkitamisest ka Tripolis paiknev ametlik valitsus. Teisalt on selle peaminister Abdul Hamid Dbeibah öelnud, et kuna abi pakutakse palju, ei saa logistilistel põhjustel kogu abi vastu võtta ja keskendutakse kõige olulisemale. See tekitab kartusi, et nagu eelmise nädala maavärinast toibuv Marokogi üritab Liibüa ametlik võim abijagamist politiseerida.