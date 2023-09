ARVUSTUS | Brechti-aegne hirm ja viletsus ilmutab taas oma koletislikku lõusta

Bertolt Brechti näidendite lavastused eri riikide teatrilavadel on alati suursündmus. Brecht pani aluse eepilise teatri suunale ja see on nüüd jõudnud üle 49 aasta(!) taas ka Vene Teatri lavale. Selleks oli vaja külalislavastajat ja ilmselt ka praeguseid maailmasündmusi, sest tegemist on meie kaasajas äärmiselt kõneka materjaliga, olgugi et autor kirjutas selle juba aastatel 1934–1938 (Taanis eksiilis olles).