PEAMINISTRIUURING | Kaja Kallase toetus on kolinal kukkunud

Kaja Kallase abikaasa Venemaa-äri tõttu puhkenud poliitiline keeristorm, millele ta on oma ebaõnnestunud kommunikatsiooniga üha hoogu juurde puhunud, on pöörelnud juba kolm nädalat. Kaja Kallase toetus on langenud viimase aasta madalaimale tasemele, eelmise kuuga võrreldes suisa 5% võrra: 25%-lt 20%-le, selgub Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-Uuringute AS-i korraldatud küsitlusest.