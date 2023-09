Lapsest eraldatud ema pöördus inimõiguste kohtusse, kuid Eesti riik tegi pakkumise „sõbralikuks kokkuleppeks“

Suurte pingutuste ja õigusabile tehtud kulutustega suutiski Marie 2020. aastal esitada Euroopa inimõiguste kohtule kaebuse Eesti riigi vastu. „See oli juba väga oluline märk, et EIK meie kaasuse ette võttis,“ tõdes Marie. Inimõiguste kohtusse antakse riik, kes pole suutnud oma õigussüsteemi selliselt kujundada, et seal oleksid inimeste õigused Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni kohaselt tagatud.

2019. aastal määras kohus suhtluskorra, kuid seda ei ole laste isa vastupanu tõttu võimalik täita. See tähendab, et ema ei saa isegi tütart näha ega temaga telefonitsi suhelda, rääkimata kokkusaamistest.

Nende laste hooldusõiguse saaga on Eesti riigi ametkonna avalik saladus. Sellega on tegelenud riigiasutused, ministrid, õiguskantsler, isegi president. Nüüdseks on aga sellest siiani lahendamata juhtumist saanud juba tabu. Riik tõstab käed üles ja tunnistab: keeruliste juhtumite puhul pole Eesti riigis võimalik inimõigusi täita.

3. Kas erinevad ametiasutused on teinud piisavalt jõupingutusi, et võimaldada kaebajal rakendada oma suhtlemisõigust oma tütrega pärast menetluse lõppu? Milline on vastavate eestkosteametite (sh kohalike omavalitsuste) roll selle protsessi raames vastavalt siseriiklikule õigusele ja tavale?

2. Arvestades laste hooldusõiguse kaasuse menetluse tulemust, kas on rikutud taotleja õigust austusele tema perekonnaelu osas, mis on vastuolus konventsiooni artikliga 8? Kas erinevad ametiasutused astusid käesoleva laste hooldusõiguse kaasuse menetluse käigus kõik vajalikud sammud, mida oleks mõistlikult võinud nõuda konkreetses olukorras, et aidata kaasa kaebaja ja tema laste (eriti tema tütre) omavahelisele suhtlusele?

EIK võttis juhtunu kokku nõnda: „Esimese astme kohus (maakohus – K. I.) tunnistas, et hoolimata ajutistest meetmetest, mis nägid ette ema kontaktõiguseid, ei näinud kaebaja oma tütart. Kaebaja apellatsioonid olid edutud. Viidates konventsiooni artiklitele 6 ja 8, kaebab avalduse esitaja kohtumenetluste pikkuse üle. Artikli 8 alusel kaebab ta ka selle üle, et talle ei võimaldatud kohtumenetluste käigus piisavat kontakti lastega. Samuti kurdab ta artikli 8 alusel menetluste tulemuste ja järgnevate suhtlusõiguse korralduste täitmise üle tema tütrega.“

SKA pöördus 2021. aastal kohtusse laste abivajadust puudutava teatisega. Sellega määratleti Marie tütar abivajava lapsena, kellele polnud aastaid võimaldatud oma emaga kohtuda, mis peaks olema üks tema põhiõigusi. Siiski jäi SKA roll lastekaitsjana siin napiks, sest amet esitas üksnes abivajavast lapsest teatise, mitte ei olnud menetlusosaline. See tähendab, et asi taandus endiselt laste isa ja ema vaheliseks vaidluseks.

Sõbraliku kokkuleppe saavutamise korral kustutab kohus asja kohtuasjade nimistust otsusega, mis piirdub asjaolude ja saavutatud kokkuleppe lühikirjeldusega. EIK-i kohtumenetluses peetav sõbraliku kokkuleppe menetlus on konfidentsiaalne. See tähendab, et konfidentsiaalsed on ka nimetatud sõbraliku kokkuleppe menetluses riigi ettepaneku kujundamiseks ja tegemiseks koostatud dokumendid. Kaebaja ei saa avaliku teabe seaduse alusel nõuda isegi kohtumenetluse poolelt kohtumenetluse raames koostatud dokumente.

Välisministeeriumist väidetakse nüüd, et nemad pole survestanud Mariet vaidlusest loobuma ja kokkulepet sõlmima. „Väide, et riik oleks survestanud kaebajat, pole õige ning suhtlus toimus kaebaja esindaja vahendusel,“ edastas välisministeeriumi pressiesindaja Liisa Toots.

Põhimõtteliselt selgitatakse ka justiitsministeeriumist nüüd, et kokkuleppele minnakse, kui riik ise ka probleeme möönab. „Kui võib eeldada, et kohus leiab mingi rikkumise, siis on ka tavapärane, et riik on nõus kokkuleppega,“ selgitas justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Elisabet Mast. Seega riigi enda silmis oli inimõiguste rikkumine eeldatavalt Eestis toimunud.

Siiski püsis Marie tollal veel lootusrikas, et ehk nüüd võtab riik midagi ette tema ja laste õiguste kaitseks. Naise silmis tunnistas riik sõbraliku kokkuleppega, et õigussüsteemis on suured vajakajäämised, mis vajavad lappimist, et sellised juhtumid ei oleks üldse võimalikud.

Läbirääkimiste tulemusena jõuti kokkuleppele, et riik tasub emale n-ö valurahana kokku 12 000 eurot. See summa oli tegelikult köömes selle kõrval, mida pidi naine kohtu kõikide astmete läbimiseks advokaatidele kulutama, et asi üldse EIK-i tasemele jõuaks. Nimelt on ilma advokaadita väga keeruline EIK-ile kaebust esitada. Kuigi Euroopa inimõiguste kohtusse on võimalik pöörduda ka ilma advokaadi abita, on tavakodanikul pea võimatu koostada õiguslikult korrektselt vormistatud kaebust.

Riik tegi naisele ettepaneku sõlmida „sõbralik kokkulepe“. „Mulle selgitati, et EIK-i menetlus võtab nii kaua aega, et ma jään selle ajaga oma lapsest ilma. Teiseks, et ma ei tea ju, mida kohus võib minu kahjuks otsustada.“ Nii andiski Marie alla ja läks riigiga kokkuleppele – ainukese eesmärgiga lõpuks ikkagi lapsega olla.

Küll aga tuleb Masti sõnul arvestada, et formaalselt ei ole tegemist sama menetlusega ehk see kohtuasi, mis praegu kohtus pooleli on, ei ole sama, millega alustati kaheksa aastat tagasi. Seejuures tõi ta aga esile, et selles juhtumis ei ole olnud probleem niivõrd aeg, mis kulub kohtulahendini jõudmiseks, kuivõrd kohtu tehtud lahendite, sh esialgse õiguskaitse korras tehtud lahendite täitmine.

„Olukord on väga kahetsusväärne,“ sedastas justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Mast. „Siin peamegi möönma, et ükski regulatsioon ei suuda kunagi kõiki olukordi ette näha, eriti sellistes keerulistes ja väga tundlikes asjades.“

Nüüdseks on kuueaastasest tüdrukust saanud 14-aastane neiu, kes on kõik see aeg elanud isaga. Tütar on pärast kõiki neid aastaid juba emast võõrandunud, mida saab – olenevalt vaatenurgast – käsitleda omakorda lapse õiguste rikkumisena ehk lapse väärkohtlemisena.

Vaidlus käib aga edasi, kohtunik on vahetunud ja asi liigub järgmisse kohtuastmesse, kuid laste riiklikud esindajad on määratud ainult esimeses kohtuastmes. „See on näide sellest, kus riik raiskab ressurssi ja pikendab kohtumenetluse aega, sest sisuliselt ei ole laste suhtluskorda ja selle täitmist lahendatud pea üheksa aasta jooksul, mis on üle poole nende elust,“ võtab Marie ise olukorra kokku.

See uus kohtuasi on nüüdseks veninud juba kaks ja pool aastat. Viimane otsus tuli tänavu suvel. Kohtunik ei otsustatud peaaegu mitte midagi.

Riik ei ole rakendanud meetmeid

„Lastega seotud vaidlused on keerulised ja kõigist pingutustest hoolimata võib tekkida olukord, kus ainsad võimalikud valikud on ka väga keerulised. Kui kohus määrab kindlaks lapse hooldusõiguse ja suhtlusõiguse tingimused, siis lähtub ta eeldusest, et kõik puudutatud isikud neid täidavad, nii nagu see toimub ka muude kohtulahendite puhul. Samas tuleb arvestada, et võimalus kasutada riigi sunnijõudu täitemenetluses, kus vajadusel kohtulahendeid täidetakse, on lastega seotud asjades piiratud,“ rääkis Mast.

Kohtumenetluses järgitakse põhimõtet, mis arvestab eelkõige lapse huve ja heaolu. Kristel Vaino

Justiitsministeeriumi sõnul on kohustuste täitmata jätmise korral võimalik määrata inimesele trahv ja ka arest. Kui uurime, kui mitmel juhul on alates mullusest sarnaste juhtumite puhul trahvi või aresti määratud, saame teada, et ministeeriumile teadaolevalt mitte ühelgi juhul. Teoreetiliselt võib trahvi suurus olla 200–2000 eurot.

Marie märkis, et trahvi saab ka vaidlustada. „Ja trahvi suurus võrreldes õigusabi kulutustega on häbiväärselt väike, kui see puudutab laste heaolu ja väärkohtlemist,“ arvas ta.

Justiitsministeeriumi perekonnaõiguste nõunik Kristel Vaino märkis veel, et suhtluskorra täitmata jätmise korral on kohtul võimalik ka vanema hooldusõigust piirata, kui muud võimalused on ammendunud ning see on lapse heaolu huvides.

„Kohtumenetluses järgitakse põhimõtet, mis arvestab eelkõige lapse huve ja heaolu. See tähendab ka, et äärmuslike abinõude kasutamine peab olema kaalutletud otsus ning võetud kasutusele vaid olukordades, kus muul moel ei ole võimalik lapse huve kaitsta. Seda otsustamist ei saa seadusega täpselt paika panna, selle üle otsustab kohus iga juhtumi asjaolusid arvestades,“ sõnas Vaino.

Seega on jõu kasutamine äärmuslik meede, mida praktikas tuleks rakendada vaid erandlikel juhtudel. Elisabet Mast

Seega saab kohtutäitur põhimõtteliselt kasutada lapse või lapse üleandmiseks või temaga suhtlemise võimaldamiseks kohustatud isiku vastu jõudu ehk anda lapse emale üle, kui kohtulahendis on see ette nähtud.