PÄEVA TEEMA | Viljar Voog: mina usun Thomas Häberlit! Aga Aivar Pohlakut…

„Mina usun…“ sõnum on alates ühe suusataja dopinguskandaalist saanud külge teatava irvitava maigu. No et kes ütleb praegu, et ta usub Kaja Kallast, kuulub tegelikult selle kahe kolmandiku inimeste sekka, kes tahavad peaministri tagasiastumist. Aga praegu mõtlen ma seda tõega: Eesti jalgpallikoondise probleemid ei peitu peatreener Thomas Häberli isikus.