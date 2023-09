PÄEVA TEEMA | EKRE tuli sotsidele appi: jah, Eesti vajab pangamaksu

On kurioosne, et Eestis on mitmed sektorid aetud majanduskrahhi äärele maksumuudatustega, mis toovad prognoosi kohaselt riigieelarvesse vaid mõned miljonid eurod. Samal ajal on olemas võimalus kehtestada maks asutustele, mis on euribori tõusu tõttu Eesti inimeste ja ettevõtete taskust korjanud sadu miljoneid eurosid lisatulu ilma vähimatki vaeva nägemata. Ei tasu tõsiselt võtta mõne pankuri juttu, justkui karistaks see maks edukat majandustegevust. Ei, oluline on rõhutada, et pankade kasumite paisumise taga on Euroopa keskpanga intressipoliitika.