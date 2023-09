PÄEVA TEEMA | Enn Listra: panka minnes peaks meil kurika asemel kaasas olema ikkagi rahakott

Alustame peamisest argumendist – pangad on saanud mittetöist tulu. Täpsemalt, suurem kasum olla teenitud tänu EKP poolt tõstetud euriborile. Reaalsus on, et keskpangad üritavad intresside hindu alla suruda. Kuid reaalsus on ka see, et majandussubjektid, antud juhul pangad, reageerivad EKP tegevusele vastavalt majandusolukorrale. Intressitase, eriti uute laenude osas, sõltub finantssektori osaliste otsustest.