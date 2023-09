Kooli sulgenud värvika minevikuga Lääneranna poliitiku firmal on sama vallaga leping. Ekspert: siin on korruptsioonioht

Lääneranna vald on selle suvega äratanud suurt tähelepanu skandaalse väikekoolide sulgemise saagaga. Kuid koolitüli on intriigidest podisevas vallas vaid üks killuke suurest mosaiigist. Kohalik kogukond, vähemalt osa sellest, on juba pikemat aega kergitanud kulmu volikogu esimehe suure mõjuvõimu, läbipõimunud sidemete ja tagatipuks ka valla kassa rookimise peale.