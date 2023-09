SUUR SEENEAABITS | Ära korja ühtegi seent, mida ei tunne! Põhjalik pildiülevaade, mis on söögiseen ja mis tapab

Terviseametki rõhutab, et metsas iseseisvalt seenel käies tuleb seened kindlasti metsa jätta, kui tekib vähimgi kahtlus, kas tegemist on ikka söögiseenega. Mürgistusteabekeskuse spetsialistid teavad helistajate kogemuste põhjal, et kui seeneline toob metsaannid juba koju, on psühholoogiliselt raske neist loobuda ja neid prügikasti visata, nii et need jõuavad ikkagi purki ja keldrisse. Neist purkidest algab talvel aasta kolmas seenehooaeg, mis toob jällegi kaasa seenemürgistusi.