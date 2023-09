Usun jätkuvalt, et sõnal on jõud. Mul on ka praktika. Olen pidanud palju aastaid ühel või teisel viisil kõnesid pidama. Töötasin eraülikoolis ja pidin juba noore õppejõuna poolteist tundi peast rääkima. See tähendas ettevalmistust, aga keskkond ja mõttevahetus oli hoopis teine võrreldes sellega, kui poolteist tundi paberilt maha loed.